Video Yaşam İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden böyle çaldı | Video
İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden böyle çaldı | Video

İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden böyle çaldı | Video

15.05.2022 | 15:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden böyle çaldı | Video 01:29
İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden böyle çaldı | Video 15.05.2022 | 15:02
Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı | Video 02:47
Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı | Video 15.05.2022 | 15:02
Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada | Video 00:22
Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada | Video 15.05.2022 | 13:41
Uyuşturucu, silah, tüfek ve kumar makineleri... İki adreste ele geçirdiler | Video 00:18
Uyuşturucu, silah, tüfek ve kumar makineleri... İki adreste ele geçirdiler | Video 15.05.2022 | 13:20
Soyguncu hasta ziyaretinde yakalandı | Video 00:19
Soyguncu hasta ziyaretinde yakalandı | Video 15.05.2022 | 13:18
Beyoğlu’nda “beni sıkıştırdın” kavgası kamerada: İETT şoförüne yumrukla saldırıp küfretti | Video 02:27
Beyoğlu'nda “beni sıkıştırdın” kavgası kamerada: İETT şoförüne yumrukla saldırıp küfretti | Video 15.05.2022 | 13:08
Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video 03:16
Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video 15.05.2022 | 12:27
Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı | Video 00:34
Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı | Video 15.05.2022 | 12:27
Erzincan’da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi | Video 01:05
Erzincan'da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi | Video 15.05.2022 | 12:27
Tokat’ta dehşet! Birlikte kaçtığını ileri sürdüğü eşi ve öz kardeşine kurşun yağdırdı | Video 01:59
Tokat'ta dehşet! Birlikte kaçtığını ileri sürdüğü eşi ve öz kardeşine kurşun yağdırdı | Video 15.05.2022 | 12:27
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti | Video 00:48
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti | Video 15.05.2022 | 12:27
İstanbul’da cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada | Video 02:27
İstanbul’da cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada | Video 15.05.2022 | 12:27
Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:51
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 15.05.2022 | 12:21
Seri imalatta suçüstü yakaladılar | Video 00:15
Seri imalatta suçüstü yakaladılar | Video 15.05.2022 | 11:14
Bağcılar’da İETT otobüsünün kadına çarptığı kaza kamerada | Video 02:56
Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptığı kaza kamerada | Video 15.05.2022 | 11:10
Adana’da otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler | Video 02:55
Adana'da otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler | Video 15.05.2022 | 10:22
Kadınların ’alışveriş ’ kavgası! Son kalan bluz için saç saça baş başa kavga ettiler | Video 00:27
Kadınların 'alışveriş ' kavgası! Son kalan bluz için saç saça baş başa kavga ettiler | Video 15.05.2022 | 10:01
Paraşütçüler gökyüzünü Türk bayraklarıyla süsledi | Video 06:34
Paraşütçüler gökyüzünü Türk bayraklarıyla süsledi | Video 15.05.2022 | 09:36
Bursa’da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı | Video 00:39
Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı | Video 15.05.2022 | 09:36
Tekme ve tokatlı ’yol benim’ kavgası kamerada | Video 01:26
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada | Video 15.05.2022 | 09:36

Karabük’te cadde ortasında biri kadın iki kişi, bir kargo firmasının el arabası içinde bulunan ve içerisinde telefon olan kargo paketini çaldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, kentin en işlek ve insan yoğunluğunun olduğu Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı cadde üzerinde bir kargo firmasının çalışanı kargo paketlerini el arabası ile dağıtıma çıkardı. Bu sırada bir iş merkezinin önüne el arabasını bırakıp paket vermeye giden kargocunun el arabasını gözüne kestiren biri kadın iki kişi vatandaşlara aldırış etmeden içerisinde telefon olan kargo paketini alıp gitti O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, kadın tekrar kargo paketlerinin bulunduğu el arabasına tekrar gelip kontrol etmesi ise dikkat çekti.

Bu sırada müşterisine teslim edeceği kargo paketinin aracında olmadığını fark eden kargo çalışanı ise paketin çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine iş merkezinin girişindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekip kargo paketini çalan karı kocayı tespit ederek kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Karakola getirilen şahısların ifadesi alınarak serbest bırakılırken, çalınan telefon ise kargo çalışanına iade edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA