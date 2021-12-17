Video Yaşam İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video
İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video

İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video

17.12.2021 | 14:32

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Banka şubesinden çantayla çıkan vatandaşı takip eden iki zanlının 100 bin liralık kapkaç anı kameralara saniye saniye yansıdı. Türkiye’nin farklı illerinde kapkaç olayına karışan iki şüpheli Kocaeli'nde baltayı taşa vurdu.

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Türkiye'nin çeşitli illerinde banka ve noter gibi yerlerden çıkan vatandaşları takip edip kapkaç yapan iki şahıs, son olarak 8 Aralık tarihinde Çayırova'da bankadan çıkan bir kişiyi takip edip, otomobil ile yanaştıkları şahıstan, içi 100 bin lira dolu çantayı çaldı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA
Kamera kayıtlarına anbean yansıyan görüntülerde, arabasına çantayı yerleştiren vatandaş, sürücü koltuğuna geçti. Bu sırada gelen iki kişi arka kapıyı açıp çantayı aldı. Hemen yan tarafta bulunan bir başka sürücü, olayı fark edince zanlıların aracına çarparak durdurmak istedi, ancak başarılı olamadı. Parası çalınan vatandaşta hızla uzaklaşan aracın arkasından koştu.

PLAKALARI KOPYALAMIŞLAR
Ayrıca zanlıların araba satışı yapılan internet sitelerinde açık gösterilen plakaları kopyalayarak kullandıkları öğrenildi. M.M ve N.M adlı iki zanlı İzmir'e gittikleri esnada polis ekipleri tarafından Yalova'da yakalandı. M.M ve N.M asayiş bürodaki incelemelerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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