Video Yaşam İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü | Video

İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü | Video

İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü | Video
12.07.2021 | 15:39

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Antalya'da bir otomobile çarpan sürücü durmayıp kaçınca neye uğradığını anlamayan diğer otomobildeki kadın yolcu, kaçan otomobilin arkasından koşarken düştü. Çarpan sürücü kayıplara karışırken, düşen kadın kalkıp çaresizce aracının başına döndü.O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Serik İlçesine bağlı Akçaalan mahallesinde meydana gelen kazada iki otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobil ile seyir halindeyken kavşakta kontrolsüz 'U' dönüşü yapan otomobile çarpan sürücü araçtan inmeye hazırlanırken diğer otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın, inip sürücünün arkasından koştu ancak dengesini kaybederek düştü. Çaresizce kalkıp indiği otomobile doğru yürüyen kadının yaşadıkları ve kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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