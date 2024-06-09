İçinde kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrika alev alev yandı: AFAD tedbir amaçlı kimyasal sızıntı ölçümü yaptı
Antalya'da içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu bitişiğindeki diğer firmalara sıçramadan önlenirken, AFAD, tedbir amaçlı kimyasal sızıntı ölçümü gerçekleştirdi.
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