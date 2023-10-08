İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahramanlar operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kahramanlar operasyonu çerçevesinde arama kaydı bulanan 2 bin 554 firarinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, kahramanlar operasyonu çerçevesinde tüm Türkiye genelinde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. Açıklamaya göre, yakalanan şahıslardan 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı ve 2 bin 451’nin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildiği belirtildi. Yerlikaya, firari suçluların sokaklarda gezmesine izin vermeyeceklerini ve yakalayıp adalete teslim edeceklerini vurguladı.
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