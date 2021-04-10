Video Yaşam İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu
10.04.2021 | 08:36

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı Apartmanı'nın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paraleldeki Altay Sokak'ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanında çökme tehlikesi meydana geldi. Önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği apartman ile çevresindeki toplam 21 bina boşaltıldı.


Boşaltılan binalarda konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşları, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u telefonla arayarak olayla ilgili görüşme yaptı.

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