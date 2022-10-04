İçki masasında Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtıp sonra da yakmışlardı! O zanlılar tutuklandı | Video
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İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
HATIRLAMADIKLARINI SÖYLEDİLER
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Çoban ile Mert Atakan Durmaz'ın adreslerini de tespit etti. Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.
TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.