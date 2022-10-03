Video Yaşam İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Görüntüler infial yarattı | Video
İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Görüntüler infial yarattı | Video

İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Görüntüler infial yarattı | Video

03.10.2022 | 17:08

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26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

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