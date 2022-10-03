İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Görüntüler infial yarattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
06:24
Beyoğlu'nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 16:18
03:40
Esenyurt'ta feci kaza kamerada | Video 03.10.2022 | 16:20
03:58
02:37
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 03.10.2022 | 16:42
00:46
Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 03.10.2022 | 15:46
00:23
Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 15:41
01:36
00:51
Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 03.10.2022 | 15:12
01:23
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.10.2022 | 14:00
01:47
Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 03.10.2022 | 14:45
05:03
03:55
01:20
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu | video 03.10.2022 | 13:56
02:28
İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video 03.10.2022 | 13:07
06:15
03:19
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 13:01
05:03
03:19
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 13:20
01:57
Tarsus'ta sahte içki satan şahıs yakalandı | Video 03.10.2022 | 13:06
26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.