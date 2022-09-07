İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı | Video

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde patlayan su hattından fışkıran sular bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi. Fışkıran sular nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.
Ayrıca patlayan su hattı nedeniyle sokak da sular altında kaldı. Belediye ekipleri içme suyu hattındaki patlağın yerini tespit ederek onarım çalışması başlattı.