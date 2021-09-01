İçme suyu yolu mezarlık içinden geçince kemikler etrafa saçıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:48
İçme suyu yolu mezarlık içinden geçince kemikler etrafa saçıldı | Video 01.09.2021 | 16:31
03:19
00:09
İstanbul Eyüpsultan'da motosikletten pompalı tüfekle havaya ateş etti 01.09.2021 | 11:02
03:44
00:44
Erzurum'da çocukların açık bagajda yolculuğu kamerada 01.09.2021 | 11:03
01:42
Kuyumcu atölyesinde çalışan ikiz kardeşlerden 2.2 milyonluk vurgun | Video 01.09.2021 | 15:29
05:13
01:29
00:38
Depremin hayvanlara yaşattığı panik anları kamerada | Video 01.09.2021 | 14:47
03:42
03:23
05:39
02:12
00:42
05:34
02:40
18:43
04:26
01:01
Depreme dükkan önünde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video 01.09.2021 | 11:23
03:50
Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı | Video 01.09.2021 | 11:05
Elazığ’ın Palu ilçesinde içme suyu deposu için yapılan yol, mezarlık içerisinden geçince ceset kemikleri etrafa saçıldı.
Olay, Palu ilçesine bağlı Yukarı Palu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye içme suyu temini için isale hattı çalışması başlatıldı. Barajı'ndan boru döşenerek getirilen içme suyunun deposu, Şeyh Yasin Mezarlığı yakınında bir yere yapıldı.
Fakat su deposuna giden yolun mezarlığa denk gelmesinden dolayı mezarlar tahrip oldu. Kepçe ile açılan yolda, mezarlıklarda bulunan kemikler ortalığa saçıldı. Osmanlı döneminde kalma mezarların bulunduğu alanı gören vatandaşlar ise tepki gösterdi.