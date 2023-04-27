İdareyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı, 3 kişi yaralandı | Video
Şanlıurfa’da idare ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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