Video Yaşam İdlib'deki kampları su bastı
İdlib'deki kampları su bastı

İdlib'deki kampları su bastı

20.12.2021 | 09:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İdlib’deki kampları su bastı 00:37
İdlib'deki kampları su bastı 20.12.2021 | 09:10
Ankara’da kar kazaları kamerada 00:49
Ankara'da kar kazaları kamerada 20.12.2021 | 09:10
Bir ay önce bıçakladığı 24 yaşındaki komşusunu bu kez av tüfeğiyle öldürdü | Video 02:11
Bir ay önce bıçakladığı 24 yaşındaki komşusunu bu kez av tüfeğiyle öldürdü | Video 20.12.2021 | 09:21
İstanbul Sultanbeyli’de lüks cip bariyere çarptı: 2 yaralı 03:46
İstanbul Sultanbeyli'de lüks cip bariyere çarptı: 2 yaralı 20.12.2021 | 09:11
Yaşlı adam uykudaki karısını başından vurarak öldürdü | Video 00:57
Yaşlı adam uykudaki karısını başından vurarak öldürdü | Video 20.12.2021 | 09:06
Karda mahsur kalan araç böyle kurtarıldı | Video 00:21
Karda mahsur kalan araç böyle kurtarıldı | Video 20.12.2021 | 09:06
TEM otoyolunda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı | Video 05:02
TEM otoyolunda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı | Video 20.12.2021 | 08:53
Bakırköy’de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı | Video 02:35
Bakırköy’de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı | Video 20.12.2021 | 08:49
Tekstil fabrikasındaki yangın 2.5 saat sonra kontrol altına alındı | Video 01:25
Tekstil fabrikasındaki yangın 2.5 saat sonra kontrol altına alındı | Video 20.12.2021 | 08:53
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı gördü | Video 02:58
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı gördü | Video 20.12.2021 | 08:47
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi | Video 03:31
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi | Video 20.12.2021 | 08:47
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışma heyecanı joker haklarını unutturdu! Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! | Video 01:22
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışma heyecanı joker haklarını unutturdu! Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç an! | Video 20.12.2021 | 00:11
Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı | Video 00:26
Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı | Video 19.12.2021 | 18:25
Hatay’da şiddetli yağış sonrası köprü yıkıldı, tekne alabora oldu | Video 00:47
Hatay'da şiddetli yağış sonrası köprü yıkıldı, tekne alabora oldu | Video 19.12.2021 | 17:57
Antalya’da korku dolu anlar! Denizden çıkan hortum, araçların yanı başından geçti | Video 00:49
Antalya’da korku dolu anlar! Denizden çıkan hortum, araçların yanı başından geçti | Video 19.12.2021 | 16:42
Ölüme neden olan kazada, yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında | Video 04:36
Ölüme neden olan kazada, yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında | Video 19.12.2021 | 16:18
Son Dakika: Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe acı haberle yıkıldı... Oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti! | Video 00:34
Son Dakika: Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe acı haberle yıkıldı... Oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti! | Video 19.12.2021 | 16:26
Bodrum’da güneşi gören sahile koştu | Video 04:36
Bodrum’da güneşi gören sahile koştu | Video 19.12.2021 | 15:53
Malatya’nın tek kadın erkek kuaförü Hazen | Video 05:28
Malatya’nın tek kadın erkek kuaförü "Hazen" | Video 19.12.2021 | 15:47
Evinden çevreye pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs gözaltına alındı | Video 01:02
Evinden çevreye pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs gözaltına alındı | Video 19.12.2021 | 15:17

Suriye'nin İdlib kentinde rejim saldırılarından kaçan sığınmacıların yaşadığı kampları, sağanak yağış nedeniyle su bastı. Bölgede ekiplerin, kamplardaki suları tahliye etmek için başlattığı çalışların sürdüğü bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İdlib bölgesinde dün gece başlayan ve etkisini ara ara sürdüren sağanak yağış, rejim saldırılarından kaçıp, kamplara sığınan sivillere zor anlar yaşatıyor. Sağanak nedeniyle sivillerin yaşam mücadelesi verdiği birçok kampta su baskınları yaşandı. Çamur ve su içinde kalan sivillerin yardımına bölgedeki sivil savunma ekipleri yetişti. Yerel kaynaklar, ekiplerin kamplardaki suları tahliye etmek için başlattığı çalışmaya devam ettiğini bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA