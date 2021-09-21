İETT otobüslerine tutunarak yolculuk yapmaya çalışan patenli gençler kamerada | Video
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İstanbul Kartal'da patenli gençlerin durağa yanaşan İETT otobüslerine tutunarak yolculuk yapmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal'da önceki gün öğle saatlerinde 4 patenli gencin durağa yanaşan İETT otobüslerinin arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Patenli gençlerin otobüsün arkasında olduğunu fark eden bazı sürücüler otobüsü hareket ettirmedi, bir sürücü ise geri manevra yaptı. Durağa gelen başka bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan gençler, daha sonra gözden kayboldu.