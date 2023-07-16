İETT otobüsü arızalandı, vatandaşlar sıcakta yürümek zorunda kaldı | Video 16.07.2023 | 14:56 İstanbul Arnavutköy’de cadde ortasında arızalanan İETT otobüsündeki onlarca vatandaş, otobüsten inmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da vatandaşların İETT çilesi bitmek bilmiyor. Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde arızalanan bir İETT otobüsü nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapanırken, otobüste bulunan onlarca vatandaşta otobüsten inerek yürümek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.