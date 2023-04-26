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İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video

İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video

26.04.2023 | 13:00

Ümraniye’de cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, kamyonete arkadan çarptı. O sırada kamyonete binmeyen çalışan şoför düşerek otobüsün altında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi Üzerinde 10.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 HO 3438 plakalı, Salih Erol kontrolündeki İETT otobüsü, cadde üzerinde park halinde duran 34 NKL 47 plakalı kamyonete arkadan vurdu. O sırada kamyonete binmeye çalışan esnada Rıdvan Arslan düşerek otobüsün altında kaldı. Vatandaşların yardımı ile otobüsün altından çıkarılan Arslan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Arslan'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İETT şoförü Erol ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR OTOBÜSÜ KALDIRARAK YARALIYI ÇIKARDI
Otomobil ve kamyonetin arasında sıkışan ve ardından otobüsün altında kalan sürücü Rıdvan Arslan'ı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların otobüsün teker kısmından tutarak kaldırmaya çalıştığı ve yaralıyı o şekilde kurtardığı görülüyor.

"ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA"
Ağır yaralı sürücünün ağabeyi Arafat Arslan, "Normal gelirken hem yaya hem arabalara çarpmış. Bir yaralımız var o da kardeşim oluyor. Şu an yoğun bakımda, bir bilgi alamıyoruz. Otobüs kimseyi fark etmeden vurmuş. Bir yaralımız var o da yoğun bakımda" şeklinde konuştu.

"OTOBÜSÜ KALDIRIP ADAMI ALTINDAN ÇIKARDIK"
olayı gören vatandaş Hasan Lütfü Koç, "Sürücü mal indiriyordu, o sırada otobüs geldi vurdu. Adam düştü altına girdi. Arabayı kenara çektik ve otobüsü kaldırıp adamı altından çıkardık. Otobüs şoförü inmedi, içeride yolcular vardı biz zorla indirdik." dedi.

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