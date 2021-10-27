Video Yaşam İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü

İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü

27.10.2021 | 11:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video 00:47
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video 27.10.2021 | 12:17
Kaybolan köpeğini aradığını falezler bu kez sonu oldu | Video 04:28
Kaybolan köpeğini aradığını falezler bu kez sonu oldu | Video 27.10.2021 | 12:03
Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi 02:04
Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi 27.10.2021 | 12:03
Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 05:58
Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 27.10.2021 | 11:37
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 01:40
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 27.10.2021 | 11:45
Bu kadarı da pes dedirtti! Kaldırımı 3’üncü şerit yaptılar; Yayalardan da yol istediler 05:06
Bu kadarı da pes dedirtti! Kaldırımı 3'üncü şerit yaptılar; Yayalardan da yol istediler 27.10.2021 | 11:31
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 00:58
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 27.10.2021 | 11:28
Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı 04:12
Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı 27.10.2021 | 10:53
Son Dakika: Müge Anlı’ da Güldane Biçer davası başladı.. 7 yaşındaki İkranur’un davasında karar! | Video 04:06
Son Dakika: Müge Anlı' da Güldane Biçer davası başladı.. 7 yaşındaki İkranur'un davasında karar! | Video 27.10.2021 | 11:08
İstanbul’da Mari operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 01:40
İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 10:54
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 01:59
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 27.10.2021 | 10:53
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 04:24
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 27.10.2021 | 10:25
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar 03:13
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: "Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar" 27.10.2021 | 10:25
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 00:33
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 27.10.2021 | 10:31
Gelen su faturası dudak uçuklattı! İSKİ’den aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüler | Video 02:14
Gelen su faturası dudak uçuklattı! İSKİ'den aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüler | Video 27.10.2021 | 10:25
Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 01:20
Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 27.10.2021 | 10:17
Konya’da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 01:04
Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 27.10.2021 | 10:17
Bu da 2 buçuk metrelik piton döner 03:49
Bu da 2 buçuk metrelik "piton döner" 27.10.2021 | 10:05
Beylikdüzü’nde TIR’a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 00:19
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 27.10.2021 | 09:41
Güngören’de yankesicilere operasyon | Video 01:21
Güngören'de yankesicilere operasyon | Video 27.10.2021 | 09:41

Başakşehir'de bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangına caddeden geçen vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İETT otobüslerinde son dönemde yaşan arıza ve yangınlar, İBB'ye yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Otobüslerin bakım onarımı konusunda yeterli dikkatin gösterilmediği iddiaları gündemdeki yerine korurken, bir İETT otobüsü yangını da Başakşehir'de yaşandı.

Edinilen bilgilere göre olay Başakşehir Şamlar Köyü mevkii İstiklal Caddesi'nde 36 AY sefer numaralı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsün durağa yanaştığı sırada çıkan yangında yolcular büyük panik yaşadı. Otobüsten indirilen yolcular ve çevredeki sürücüler yangına yangın tüpleri ile müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA