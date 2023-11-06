İETT otobüsü yaşlı kadınlara çarptı: 2 ağır yaralı | Video
E-5 Karayolu’nda İETT otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Çarpma sonucu yaşlı kadınlar ağır yaralanırken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadınları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası fenalık geçiren otobüs şoförü de hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
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