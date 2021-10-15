İETT otobüsü yolda bozuldu, vatandaş yol ortasında yaya kaldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı 15.10.2021 | 10:21
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Satmak için aldığı soğan çuvallarının yarısı taş çıkınca isyan etti 15.10.2021 | 10:23
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Kartal sahil yolunda art arda makas attı! O dakikalar kamerada | Video 15.10.2021 | 10:27
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Manavgat'ta okul, park ve metruk binalara uyuşturucu operasyonu 15.10.2021 | 10:13
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Balık bereketi tezgahlara yansıdı 15.10.2021 | 10:07
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Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama 15.10.2021 | 10:10
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Tunceli'de turist akını bitti, vaka sayıları düşüşe geçti 15.10.2021 | 09:45
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Fındık ve kestane çuvalları ile canlarını tehlikeye attılar 15.10.2021 | 09:15
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İstanbul Sultangazi'de okul çıkışı öğrenci kavgası 15.10.2021 | 09:45
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Taksim’de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi | Video 15.10.2021 | 09:33
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Sultangazi'de minibüs yayaya çarptı 15.10.2021 | 09:33
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Müslüm Baba Kıraathanesi Tarsus’ta ziyaretçi akınına uğruyor | Video 15.10.2021 | 09:33
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Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü 15.10.2021 | 09:23
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Sındırgı sokakları grafitiyle renkleniyor 15.10.2021 | 09:12
İstanbul’da hizmet veren İETT otobüsleri bozulup yolda kalınca vatandaşlar perişan oluyorlar. Seyrantepe’de İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle içerisinde bulunan yolcular duraklarına varamadan otomobillerin vızır vızır geçtiği yollarda yaya olarak gidecekleri yere doğru yürümek zorunda kaldılar.
İstanbul'da hizmet veren İETT otobüsleri bozulup yolda kalınca vatandaşlar perişan oluyorlar. Seyrantepe'de İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle içerisinde bulunan yolcular duraklarına varamadan otomobillerin vızır vızır geçtiği yollarda yaya olarak gidecekleri yere doğru yürümek zorunda kaldılar.