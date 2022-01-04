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OTOMATİK OYNAT
02:06
İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 04.01.2022 | 10:39
00:35
İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası | Video 04.01.2022 | 10:36
01:05
İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada | Video 04.01.2022 | 10:36
05:33
00:54
03:49
Sultanbeyli’de evin deposunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video 04.01.2022 | 10:07
01:44
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon 04.01.2022 | 09:53
01:54
İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca | Video 04.01.2022 | 09:39
01:35
06:55
Kar ve buzun birleştiği beyaz kentte görsel şölen | Video 04.01.2022 | 09:47
01:03
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın paniği 04.01.2022 | 09:54
03:56
Azılı motosiklet hırsızı önce kameraya ardından polislere yakalandı | Video 04.01.2022 | 09:43
01:50
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00:54
Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı | Video 04.01.2022 | 09:13
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01:05
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı | Video 04.01.2022 | 08:33
01:07
00:42
03:08
İstanbul'da şafak vakti nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı | Video 04.01.2022 | 08:38
Merter E-5 yan yolda bir İETT otobüsünden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.