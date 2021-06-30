İETT otobüsünde yılan paniği | Video
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Sarıyer Ayazağa'da İETT şoförü, otobüsün kapısındaki demirliklere sıkışan yılanı sopayla alarak çayırlığa bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Ayazağa'da meydana geldi. Durakta duran İETT otobüsünün kapısındaki demirlere sıkışan yılanı fark eden yolcular durumu şoföre haber verdi. Şoför otobüsün orta kapısına sıkışan yılana sopayla müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan yılan çayırlık alana atılırken, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına kaydedildi.