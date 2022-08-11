İETT otobüsünün camlarını tekmelerle kırıp yolculara dehşeti yaşattılar | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bisikletli çocuk otomobille böyle çarpıştı | Video 11.08.2022 | 09:14
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Tıra arkadan çarpan otobüste 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı | Video 11.08.2022 | 08:57
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Tıra arkadan çarpan otobüste 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı | Video 11.08.2022 | 08:36
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Fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti | Video 11.08.2022 | 08:57
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Tuzla TEM’de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 11.08.2022 | 08:36
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Adana’da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı | Video 11.08.2022 | 08:36
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Manisa’da 'Agave' heyecanı | Video 10.08.2022 | 18:09
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Sahte gelin JASAT'tan kaçamadı | Video 10.08.2022 | 16:37
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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 19 gözaltı 10.08.2022 | 16:11
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 10.08.2022 | 15:55
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Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı | Video 10.08.2022 | 15:51
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor | Video 10.08.2022 | 15:36
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Şişli’de korku dolu anlar: Doğal gaz borusu patladı | Video 10.08.2022 | 15:51
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Kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken yakalandı | Video 10.08.2022 | 15:43
Beylikdüzü'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı. Saldırganların, otobüsün camlarını yumruk ve tekmelerle kırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.