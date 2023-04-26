Video Yaşam İETT otobüsünün çarptığı kamyonetin şoförü ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video
İETT otobüsünün çarptığı kamyonetin şoförü ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

İETT otobüsünün çarptığı kamyonetin şoförü ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

26.04.2023 | 13:26

ÜMRANİYE'DE seyir halindeki İETT otobüsü,  park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonete binmek üzere olan şoför otobüsünde altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Alemdağ Caddesi meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Salih Erol yönetimindeki İETT otobüsü, yol kenarında park halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sırasında kamyonete binmek için kapıyı açan şoför Rıdvan Arslan yere düştü. Otobüsün altında kalarak sürüklenen kamyonet şoförü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan Rıdvan Arslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan İETT şoförü Salih Erol Polis Merkezi'ne götürüldü.

"OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI"
Kazayı gören Lütfü Koç "Otobüs seyir halindeyken, kamyonete arkadan çarptı. Sürücü yerde otobüsün altında kaldı. Yardıma gittim aracın altından çıkardık" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün kamyona arkadan çarptığı ve kamyon sürücüsü Rıdvan Arslan'ın savrulduğu görülüyor.

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