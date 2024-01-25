İETT otobüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video
Tuzla'da seyir halindeki İETT otobüsü yolun kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, beş kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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