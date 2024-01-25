Video Yaşam İETT otobüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video
İETT otobüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video

İETT otobüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video

25.01.2024 | 14:19

Tuzla'da seyir halindeki İETT otobüsü yolun kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, beş kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Tuzla ilçesi, Fatih Mahallesi, Kurtköy - Orhanlı Yanyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Otokar marka 34 TP 9921 plakalı İETT otobüsü, seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs kullanılamaz hale gelirken, otobüste bulunan beş kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları çevredeki çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan İETT otobüsü yolun kenarındaki kamyona arkadan çarpıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İETT otobüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 02:52
İETT otobüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 25.01.2024 | 14:19
Komiklik olsun diye video çekmek isterken az daha kendini yakıyordu | Video 05:02
Komiklik olsun diye video çekmek isterken az daha kendini yakıyordu | Video 25.01.2024 | 13:20
Eşini öldüren sanıktan ilginç savunma: Öldüğüne emin olayım ben de kendimi asacağım | Video 01:47
Eşini öldüren sanıktan ilginç savunma: "Öldüğüne emin olayım ben de kendimi asacağım" | Video 25.01.2024 | 12:37
Bu görüntüler film sahnesi değil! Bursa’da 5 araç böyle yarıştı | Video 00:35
Bu görüntüler film sahnesi değil! Bursa'da 5 araç böyle yarıştı | Video 25.01.2024 | 12:37
Besiciye boğa saldırısı kamerada | Video 02:37
Besiciye boğa saldırısı kamerada | Video 25.01.2024 | 12:37
Kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırıp 500 bin liralık cep telefonu çaldılar | Video 02:01
Kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırıp 500 bin liralık cep telefonu çaldılar | Video 25.01.2024 | 12:37
Diyarbakır’da terör mağara ve sığınakları tespit edildi: Patlayıcı böyle infilak ettirildi | Video 01:16
Diyarbakır’da terör mağara ve sığınakları tespit edildi: Patlayıcı böyle infilak ettirildi | Video 25.01.2024 | 10:50
Yakaladıkları hırsızı önce sorguladılar sonra dövdüler | Video 01:43
Yakaladıkları hırsızı önce sorguladılar sonra dövdüler | Video 25.01.2024 | 10:50
Sarıyer’de müzikhol önünde silahlı saldırının yeni görüntüleri | Video 05:24
Sarıyer’de müzikhol önünde silahlı saldırının yeni görüntüleri | Video 25.01.2024 | 10:15
Ali Diken’in cesedini gömdüğü yeri gösterdi, ikinci ceset bulundu | Video 05:35
Ali Diken'in cesedini gömdüğü yeri gösterdi, ikinci ceset bulundu | Video 25.01.2024 | 09:53
Bursa’da eğlence mekanına silahlı saldırı! İsmi kadar kurşun sıktılar | Video 01:04
Bursa'da eğlence mekanına silahlı saldırı! İsmi kadar kurşun sıktılar | Video 25.01.2024 | 09:25
Kastamonu’daki kan donduran cinayetin şüphelileri Karabük’te yakalandı | Video 01:41
Kastamonu'daki kan donduran cinayetin şüphelileri Karabük'te yakalandı | Video 25.01.2024 | 08:41
Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı | Video 00:58
Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı | Video 25.01.2024 | 08:41
Mersin’de tarihi eser operasyonu | Video 00:53
Mersin'de tarihi eser operasyonu | Video 25.01.2024 | 08:41
Kız kardeşini rahatsız eden genci bıçakladı 02:39
Kız kardeşini rahatsız eden genci bıçakladı 24.01.2024 | 23:19
Erciş’te kar yağışı etkili oldu 03:03
Erciş’te kar yağışı etkili oldu 24.01.2024 | 20:17
Muradiye’de kar yağışı 02:45
Muradiye’de kar yağışı 24.01.2024 | 17:41
Ağrı’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 11 yaralı | Video 00:33
Ağrı'da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 11 yaralı | Video 24.01.2024 | 16:49
Kız arkadaşının ailesi tarafından darbedilmesinin ardından ölen gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:54
Kız arkadaşının ailesi tarafından darbedilmesinin ardından ölen gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.01.2024 | 15:26
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı | Video 00:52
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı | Video 24.01.2024 | 15:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA