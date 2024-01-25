İETT otobüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video 25.01.2024 | 14:19 Tuzla'da seyir halindeki İETT otobüsü yolun kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, beş kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Tuzla ilçesi, Fatih Mahallesi, Kurtköy - Orhanlı Yanyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Otokar marka 34 TP 9921 plakalı İETT otobüsü, seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs kullanılamaz hale gelirken, otobüste bulunan beş kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları çevredeki çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan İETT otobüsü yolun kenarındaki kamyona arkadan çarpıyor.