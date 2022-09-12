İETT şoförü aracını yol ortasında bırakıp düğüne gidince trafik karıştı | Video

Küçükçekmece’de alkollü olduğu iddia edilen İETT şoförü aracı yol ortasında çalışır vaziyette bırakarak düğüne gidince trafik karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda buldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay geçtiğimiz akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı da meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir İETT sürücüsü aracı ana caddede aracı çalışır ve kapıları açık vaziyette bırakarak düğüne gitti. Otobüs nedeniyle cadde de trafik oluşurken çevrede ki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü bulmak için adeta seferber oldu. Çevredeki vatandaşlardan biri şoförün düğün salonuna girdiğini gördüğünü söyleyince polis ekipleri düğün salonunda anons yaptırdı. Yaklaşık bir saat sonra otobüsün yanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahsı polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şoföre para cezası da kesildi. Otobüsü ise şahsın bir yakını gelerek teslim aldı.

Olay sırasında evinin önünde oturduğunu ve şoförün yol ortasında aracı bırakarak düğüne gittiğini belirten bir görgü şahidi "İETT şoförü çalışır vaziyette bırakarak burada düğüne gitti. Burada trafik yoğunluğu oluştu. Daha sonra polis ekipleri geldi daha sonra şoförü buldular. Düğün salonunda anons falan da edildi ama bir yanıt vermemiş. Şahıs alkollü bir şekilde aracını bırakıp gitmiş" dedi.