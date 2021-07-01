Video Yaşam İETT şoförü ayakkabıları çamurlu diye sınava gidecek öğrenciyi otobüse almak istemedi | Video

İETT şoförü ayakkabıları çamurlu diye sınava gidecek öğrenciyi otobüse almak istemedi | Video

İETT şoförü ayakkabıları çamurlu diye sınava gidecek öğrenciyi otobüse almak istemedi | Video
01.07.2021 | 13:33

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Silivri’de İETT şoförü, tavuk çiftliğinde çalışan ve üniversite sınavına girmek için Bahçelievler'deki evine gitmek isteyen Mehmet Boyu isimli genci "ayakkabıları çamurlu" diyerek araca almak istemedi.

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Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Cuma günü Silivri Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşandı. Tavuk çiftliğinde çalışan Mehmet Boyu isimli genç, ertesi gün yapılacak üniversite sınavına girmek için Bahçelievler'deki evine gitmek istedi. Durağa gelen genç, Değirmenköy-Tüyap 300 No'lu otobüse binmek istedi. Ancak yağmur nedeniyle ayakkabıları çamurlu olan Mehmet Boyu'yu şoför, otobüse almadı. Ertesi gün üniversite sınavına gireceğini ve eve yetişmesi gerektiğini söyleyen genç, otobüs şoförünü ikna edemedi. Gencin babası Rıfat Boyu, oğlunun otobüsten indiğini görünce, oğlunu araca alarak iki durak boyunca otobüsü takip etti. Bir durakta otobüsü yakalayan Rıfat Boyu'nun şoförü ikna etmesi sonucu Mehmet Boyu, otobüse alındı.

"SINAVA DA MORALİM BOZUK BİR ŞEKİLDE GİRDİM"
Sınava gitmek için bindiği otobüsten ayakkabıları çamurlu diye indirilmek istenen Mehmet Boyu, "Ben cuma günü otobüse binmeye çalıştım. Akbilde para olmadığını biliyordum, yüklemek için geç kaldım. O arada yağmurluydu, ayakkabım çamurluydu otobüse binerken 'Çamurla binme' dedi. Ben biraz ısrar edince aldı. Akbilde para çıkmayınca indirdi beni. Ondan sonra babam geldi. Babam şoförle konuşunca almak zorunda kaldı. Önce ayakkabım çamurlu diye üstüme geldi, sonrasında da akbilde para olmayınca onu bahane etti indirdi. 'Gitmek zorundayım, çamur normal bir şey, akbili de son durakta inince yükler basarım' dedim. Ama ikna olmadı. Sınava da moralim bozuk bir şekilde girdim" dedi.

"BÖYLE ZİHNİ BOZUK İNSANLARI BÖYLE YERLERDE İSTEMİYORUZ BİZ"
Yaşanan olayı anlatan Rıfat Boyu ise, "Cuma günü oğlumu, ertesi gün üniversite sınavlarına girsin diye otobüs durağına götürdüm. Otobüs durağından ayrıldım, 50 metre ilerden dikiz aynasından arkaya baktığımda oğlumun otobüsten indiğini gördüm. Oğlumla görüştüğümde, ayaklarım kirli, akbilimde yeterli para olmadığı için şoförün almadığını söyledi. Ben oğlumu alıp ilerdeki ışıklarda şoförle görüşmeye gittiğimde, 'Akbilinde para yok, ayakkabıları kirli' diye bana da söyledi. Ben 'bunun gitmesi lazım, yarın üniversite sınavına girecek' dediğim zamanda bana aynısını söyledi. Seni rezil edip cumhurbaşkanına şikayet edeceğim dedikten sonra 'tamam tamam çıksın o zaman' dedi ve öyle otobüse aldı. Biz bu konunun takipçisi olacağız, bu şoförden şikayetçiyiz. Böyle zihni bozuk insanlar, bu toplumda, böyle yerlerde istemiyoruz biz" diye konuştu.

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