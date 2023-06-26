İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırıp otobüsün camını kırdı | Video
İstanbul’da İETT otobüs şoförü aynasına çarpan başka bir İETT şoförüne balta ile saldırdı. Saldırgan şoför otobüsün camını kırarken, yaşanan o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:58
00:21
01:27
01:30
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:39
01:33
Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 09:28
02:41
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:11
00:42
02:21
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 26.06.2023 | 08:46
04:27
01:17
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 26.06.2023 | 08:33
00:37
00:44
İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video 26.06.2023 | 08:32
05:45
Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video 25.06.2023 | 14:00
00:34
00:29
Taksinin kaputuna çıkıp camı böyle patlattı | Video 25.06.2023 | 13:07
02:26
Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video 25.06.2023 | 12:10
04:26
01:16
Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 25.06.2023 | 12:10
01:35
Antalya’da dehşete düşüren kaza! Minibüsün içinden bariyer geçti | Video 25.06.2023 | 12:10