İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
03:03
01:58
Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf böyle kurtardı | Video 28.08.2022 | 10:07
02:02
Maltepe'de siteyi basan köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı | Video 28.08.2022 | 10:07
00:32
SON DAKİKA! Bursa'da tur otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 28.08.2022 | 09:58
00:15
"Kırmızı Bülten" ile aranıyordu, Beylikdüzü‘nde yakalandı | Video 28.08.2022 | 09:53
01:38
Jandarmadan drone ve uydu destekli kök kenevir operasyonu | Video 28.08.2022 | 09:51
03:24
Diyarbakır’dan moda ülkesi İtalya’ya hazır giyim ihracatı | Video 28.08.2022 | 09:17
02:00
01:15
Acemi maganda ve arkadaşı pompalıyla sokakta böyle dehşet saçtı | Video 28.08.2022 | 09:17
07:29
Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü | Video 28.08.2022 | 08:48
04:17
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın çökme anı kamerada | Video 28.08.2022 | 09:07
03:22
01:05
Kayseri'de 3 yaşındaki babasını tabancayla öldürdü | Video 28.08.2022 | 01:36
00:35
El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı | Video 27.08.2022 | 22:35
06:43
Emine Erdoğan, Gastronomi Festivali'nde Tokat mutfağını gezdi! | Video 27.08.2022 | 18:53
00:56
01:12
07:59
Erciyes MotoFest başladı | Video 27.08.2022 | 16:11
Bakırköy-Boğazköy seferini yapan bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterince ortalık karıştı. Kadın yolcuya hakaret etmesi üzerine diğer yolcularında tepki gösterdiği şoför, durakta otobüsü durdurarak gitmeyeceğini söyledi. Yaşanan o tartışma anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.