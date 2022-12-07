Video Yaşam İETT şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı | Video
İETT şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı | Video

İETT şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı | Video

07.12.2022 | 14:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İETT şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı | Video 00:20
İETT şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı | Video 07.12.2022 | 14:51
Çakarlı motosikletin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:36
Çakarlı motosikletin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 07.12.2022 | 14:39
Avcılar’da ATM’yi tornavidayla kırdılar! İçinden 4 bin 600 lira parayı böyle çaldılar | Video 00:50
Avcılar'da ATM'yi tornavidayla kırdılar! İçinden 4 bin 600 lira parayı böyle çaldılar | Video 07.12.2022 | 12:58
Çocuk sürücü dehşet saçtı: 3 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 04:17
Çocuk sürücü dehşet saçtı: 3 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 07.12.2022 | 12:28
70 yaşındaki üfürükçünün kaçırdığı 18 yaşındaki kız Müge Anlı canlı yayınında | Video 05:06
70 yaşındaki üfürükçünün kaçırdığı 18 yaşındaki kız Müge Anlı canlı yayınında | Video 07.12.2022 | 12:31
Müge Anlı’nın yayını ekipleri harekete geçirdi! Cips paketli, gazete kağıtlı üfürükçü gözaltında | Video 04:59
Müge Anlı'nın yayını ekipleri harekete geçirdi! Cips paketli, gazete kağıtlı üfürükçü gözaltında | Video 07.12.2022 | 12:31
Özel tıp merkezinde skandal iddia! Doktor, hastasını morfin bağımlısı haline getirip 700 bin TL’sini aldı | Video 09:36
Özel tıp merkezinde skandal iddia! Doktor, hastasını morfin bağımlısı haline getirip 700 bin TL'sini aldı | Video 07.12.2022 | 12:24
Pes dedirten olay! Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu | Video 03:00
Pes dedirten olay! Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu | Video 07.12.2022 | 12:28
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada! Çilingirle kapıyı açtırıp halasının evini soydu | Video 03:01
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada! Çilingirle kapıyı açtırıp halasının evini soydu | Video 07.12.2022 | 12:24
Motosiklet sürücüsünü ölüme götüren feci kaza kamerada | Video 00:19
Motosiklet sürücüsünü ölüme götüren feci kaza kamerada | Video 07.12.2022 | 12:24
1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı | Video 00:57
1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı | Video 07.12.2022 | 11:16
Ortaokul öğrencisi kız, erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kızı dövdü | Video 04:26
Ortaokul öğrencisi kız, erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kızı dövdü | Video 07.12.2022 | 10:58
Bisiklet hırsızını kameralardan yakaladılar | Video 00:37
Bisiklet hırsızını kameralardan yakaladılar | Video 07.12.2022 | 10:58
Taksim’de dehşet anları! Ünlü kadın oyuncu yayaların arasına böyle daldı | Video 05:16
Taksim’de dehşet anları! Ünlü kadın oyuncu yayaların arasına böyle daldı | Video 07.12.2022 | 10:58
1 kişinin öldüğü gazino kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:54
1 kişinin öldüğü gazino kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.12.2022 | 10:59
Sokak ortasında kadını böyle darp etti, çevredekiler sadece izledi | Video 00:29
Sokak ortasında kadını böyle darp etti, çevredekiler sadece izledi | Video 07.12.2022 | 10:10
İstanbul’da tahsilat çetesi operasyonu: 14 kişi tutuklandı | Video 01:09
İstanbul'da tahsilat çetesi operasyonu: 14 kişi tutuklandı | Video 07.12.2022 | 09:43
Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı | Video 01:42
Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı | Video 07.12.2022 | 08:36
Kadıköy D-100 Kara Yolu’nda 2 araç çarpıştı | Video 01:00
Kadıköy D-100 Kara Yolu'nda 2 araç çarpıştı | Video 07.12.2022 | 08:37
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video 03:26
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video 07.12.2022 | 08:37

Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan İETT otobüsü şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla oynadı. Otobüs şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar otobüsteki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İETT'ye bağlı, 11 ÜS hattında, Sultanbeyli - Üsküdar seferini yapan otobüs şoförü, geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı. Trafik kullarını hiçe sayan şoför hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Şoförün seyir halindeyken telefonuyla uğraştığı anlar yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA