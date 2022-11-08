İETT şoförünün engelli vatandaşa sözleri duraktakileri bile isyan ettirdi! "Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Gaziantep'te sürücünün yaralandığı kaza kamerada | Video 08.11.2022 | 14:30
01:00
Bakırköy'de 'suç makineleri' yakalandı | Video 08.11.2022 | 14:22
01:19
Yarım kilo Bonzai ile suçüstü yakaladılar | Video 08.11.2022 | 14:19
02:49
10:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Kasım 2022 Salı atv izle! | Video 08.11.2022 | 12:38
00:39
İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 08.11.2022 | 11:17
00:38
05:40
Kütahya'da sonbahar güzelliği | Video 08.11.2022 | 10:47
02:00
Havalimanındaki hırsız suçüstü yakalandı! İşte o anlar... | Video 08.11.2022 | 11:00
04:31
03:06
00:34
02:17
Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 08.11.2022 | 10:21
01:28
Adana’da tefecilere şafak operasyonu | Video 08.11.2022 | 09:06
00:51
03:58
02:59
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı | Video 08.11.2022 | 09:05
01:49
Van’da bulutlu havada görülen şişkin ay görsel şölen oluşturdu | Video 08.11.2022 | 00:18
20:07
SARIYER'de İETT şoförü, engelli kartı olmadan otobüse binen engelliye hakaret edip tehditler savurdu. Duruma tepki gösteren çevredekilerle de tartışan şoför otobüse kimseyi almadan uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
'VALLAHİ VURACAĞIM SENİ, SAKAT BIRAKACAĞIM'
Görüntülerde, yaşananlara tepki gösteren çevredekilerle İETT otobüsü şoförünün tartıştığı görülüyor. Çevredekilere "insanlığı sizden mi öğreneceğim?" diyen şoför, engelli vatandaşa ise, "Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" şeklinde tehditler savurduğu da görülüyor. Şoför daha sonra otobüse kimseyi almadan olay yerinden ayrıldı.
"TEPKİ GÖSTERENLERİ OTOBÜSTEN İNDİRDİ KAÇTI"
Olayı gören Armağan Mete Şahin, "Engelli bir vatandaşla kanser hastası bir ağabeyimiz vardı. Otobüse binmek istediler galiba kartları yoktu, otobüs şoförü onlara küfür etti, yumruk attı. Biz de ayırmaya çalıştık. Tepki gösteren herkesi otobüsten indirdi. Sonra otobüsle kaçtı" şeklinde anlattı.
Görüntü Dökümü: