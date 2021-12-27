Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
00:45
İş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.12.2021 | 12:33
03:07
Kayseri'de üst üste feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 27.12.2021 | 12:10
03:14
Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak | Video 27.12.2021 | 12:02
01:36
05:41
Zam iptal edildi, fiyat farkını tek tek müşterilere iade etti | Video 27.12.2021 | 11:35
02:06
04:55
İETT'den Sultangazi'de vatandaşa sefer çilesi | Video 27.12.2021 | 11:23
00:31
Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi | Video 27.12.2021 | 11:20
00:35
Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti | Video 27.12.2021 | 11:18
01:26
Sultanbeyli’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 27.12.2021 | 10:56
03:33
Buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu | Video 27.12.2021 | 10:36
04:01
01:29
02:27
01:53
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 27.12.2021 | 09:13
05:34
Önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bıraktılar | Video 27.12.2021 | 09:52
03:24
Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı | Video 27.12.2021 | 09:52
03:11
Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Video 27.12.2021 | 09:45
01:43
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı | Video 27.12.2021 | 09:46
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla Sultangazi'de İETT seferleri azaltılırken Topkapı minibüs seferleri ise durdurdu. Sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yaşanan yoğunluklar vatandaşları çileden çıkarırdı. Sultangazi Belediyesi İBB'nin tepkilere yol açan kararı sonrası harekete geçerek İETT'nin otobüs azalttığı noktalara halk otobüsü seferi koyarak sefer düzenlemeye başladı.