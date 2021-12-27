Video Yaşam İETT'den Sultangazi'de vatandaşa sefer çilesi | Video
İETT'den Sultangazi'de vatandaşa sefer çilesi | Video

İETT'den Sultangazi'de vatandaşa sefer çilesi | Video

27.12.2021 | 11:23

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla Sultangazi'de İETT seferleri azaltılırken Topkapı minibüs seferleri ise durdurdu. Sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yaşanan yoğunluklar vatandaşları çileden çıkarırdı. Sultangazi Belediyesi İBB'nin tepkilere yol açan kararı sonrası harekete geçerek İETT'nin otobüs azalttığı noktalara halk otobüsü seferi koyarak sefer düzenlemeye başladı.

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