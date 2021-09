İETT'nin "dumanlı seyahati" sosyal medyayı salladı: “Her şey çok duman oldu!" | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği 2,5 yıl içerisinde toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve arızalar son dönemde ayyuka çıktı. Özellikle İETT otobüslerinin bakım ve onarımının doğru düzgün yapılmadığı için arızaların oluştuğuna dair iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Tekerleği kendi kendine yerinden çıkan İETT otobüsünden motoru birden bire yanmaya başlayan otobüse kadar birçok arızalı otobüs görüntüsü sosyal medyada yer aldı. Bu sefer İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde seyir halindeki bir İETT otobüsünün en arka kısmından dumanlar çıkarken yoluna devam ettiğini gösteren görüntü sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. Birçok kişi İETT otobüsünün “dumanlı seyahatini” tiye alan paylaşımlar yaparken, “Her şey çok duman oldu!", "Yanıyorsun Ekrem!” diyenler oldu. İşte o anlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2,5 yıl içerisinde toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve arızalar son dönemde ayyuka çıktı. Özellikle İETT otobüslerinin bakım ve onarımının doğru düzgün yapılmadığı için arızaların oluştuğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

TEKERLEĞİ KENDİ KENDİNE YERİNDEN ÇIKAN DA VAR, YANAN DA!

Kimi arızalanan otobüslerin görüntülerini ise vatandaşlar çekerek sosyal medyadan paylaştı, İBB'ye tepki gösterdi. Bu görüntülerde arızalanan otobüsü itelemeye çalışan vatandaşlar görüldüğü gibi tekerleği kendi kendine yerinden çıkan İETT otobüsü görüntüsü de paylaşıldı. Motoru birden bire yanmaya başlayan otobüsten tek tekerlekli hareket eden otobüse kadar çok farklı arızalardan kaynaklı duran otobüslerin birçok görüntüsü sosyal medyada yer aldı.

BU SEFER İETT OTOBÜSÜ DUMANLI YOLCULUK YAPTI

En son İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünün en arka kısmından dumanlar çıkarken yoluna devam ettiğini gösteren görüntü sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. Birçok vatandaş da İETT otobüsünün "dumanlı seyahatini" tiye alan paylaşımlar yaptı.

"SİNEK İLACI SIKMIYOR, OTOBÜS DUMAN PÜSKÜRTÜYOR RESMEN"

Handan Aksu isimli vatandaş İETT otobüsünün görüntüsü hakkında espri yaparak İBB'yi eleştirdi. Aksu sosyal medya hesabından, "İBB her geçen gün hizmette kendini aşmaya devam ediyor! Sinek ilacı sıkmıyor, otobüs duman püskürtüyor resmen" dedi.

Zafer Ermiş isimli sosyal medya kullanıcısı İETT otobüsünün görüntüsünü tiye alarak, "Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan #TEKNOFEST2021 İETT otobüsünün geçit töreni ile açılışı yapıldı, Teşekkürler İBB" ifadelerini kullandı.

Muzaffer Şişman isimli sosyal medya kullanıcısı ise İBB'ye tepkisini şu şekilde dile getirdi: "İBB büyük bir iş daha başardı, İETT otobüsleri yolcu taşımacılığı yaparken aynı zamanda sinek ve haşere ilaçlama yapıyor."

"YANIYORSUN EKREM!"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise Sarıyer'deki İETT otobüsünün görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak, "Yanıyorsun Ekrem" yorumunda bulundu.

"HER ŞEY ÇOK DUMAN OLDU"

AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, dumanlı otobüsün videosunu paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sözlerine gönderme yaptı. Özkan, "Her şey çok duman oldu" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA ULAŞIM HER GEÇEN GÜN ÇÖKÜYOR"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Manolya Tekin ise İETT otobüslerindeki arızalarla ilgili sosyal medya hesabından şu şekilde tepki gösterdi: "İETT otobüslerinin biri tekerleri havada yolculuk yapar bir diğeri dumanlar içinde yolculuğuna devam eder… İstanbul'da ulaşım her geçen gün çöküyor."

"SİHA'LAR OTOBÜS KILIĞINA GİRİP İSTANBUL SOKAKLARINDA GÖSTERİ SERGİLEDİ"

AK Parti Şişli İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Karamuk ise İETT'deki arızalarla ilgili tepkisini espri yaparak ortaya koyanlardan oldu. Karamuk sosyal medya hesabından dumanlı yola devam eden otobüs için "#Teknofest etkinliği için yer ekibinden bozulan İETT araçlarını simgeleyen SİHA'lar otobüs kılığına girip İstanbul sokaklarında gösteri sergiledi" dedi.