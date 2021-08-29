Video Yaşam İGA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sosyal medya buluşması | Video

İGA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sosyal medya buluşması | Video

İGA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sosyal medya buluşması | Video
29.08.2021 | 12:55

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkuyla kutlanabilmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden ‘Zafer Yolumuz’ isimli bir buluşma organizasyonuna imza attı. Bu kapsamda Büyük Taarruz’un 99’uncu yılında katılımcılar ile zafer yürüyüşünün tekrarlanması hedefleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedebilmesi amacıyla tüm Türkiye'yi zafer yürüyüşüne davet ediyor. Bu kapsamda oluşturulan internet sitesi zaferyolumuz.com ve sosyal medya uygulaması Twitter aracılığıyla "Zafer Yolumuz" buluşmasına katılanlar, 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere yürüdüğü yolda bayrağımızı dalgalandırıyor.

KATILIMCILAR İNTERNET SİTESİ VE SOSYAL MEDYADAN DESTEK VEREBİLECEK
"Zafer Yolumuz" adı verilen buluşma, 28 Ağustos tarihinde sosyal medyada #ZaferYolumuz paylaşımlarıyla duyuruldu. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafer kazandıkları yolda yer almak isteyenler Twitter'da #ZaferYolumuz etiketiyle paylaşım yaparak veya zaferyolumuz.com adresine girerek katılım sağlayabiliyor. Twitter'da #ZaferYolumuz konu etiketini kullanan ya da www.zaferyolumuz.com adresine ad-soyad bilgileri ile giriş yapan kullanıcılar internet sitesinde yer alan haritada bayrak şeklindeki pin işaretleri ile yerlerini alıyorlar. Her bir pin bir katılımcıyı temsil ediyor.

Katılımcılar pinlerin üstüne tıkladıklarında ad-soyad bilgilerini ya da Twitter kullanıcı adlarını ve #ZaferYolumuz konu etiketiyle paylaştıkları tweetlerini görebiliyorlar. Kullanıcılar haritanın neresinde yer aldıklarını görebilmek için sitede yer alan 'arama' alanına isimlerini/kullanıcı adlarını yazarak kontrol edebiliyor. Kendi pin işaretlerine tıkladıklarında ise sosyal medyada paylaşabilecekleri bir katılım kartı karşılarına çıkıyor. Kartın üzerinde zafer yoluna katılan kaçıncı kişi olduklarına dair bir bilgi de yer alıyor.

PROJEYLE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DE HAYATA GEÇİRİLİYOR
"Zafer Yolumuz'' haritasında şehirler, düşman işgalinden kurtulma tarihlerine göre sıralanıyor. Proje kapsamında ayrıca bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçiriliyor. İGA, projeye katılan kullanıcılar adına Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Garipçe Köyü'nde yer alan Garipçe Ortaokulu'nun ihtiyaçlarını karşılıyor. "Zafer Yolumuz Projesi" kapsamında, Büyük Taarruz dönemini, planlamalarını ve harekete geçilen ilk günü anlatan bir de film hazırlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan bu film 28 Ağustos'tan itibaren @igairport sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

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