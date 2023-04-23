Iğdır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlandı | Video
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıl dönümü Iğdır'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterisi yapmasının ardından son buldu.
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