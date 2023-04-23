Iğdır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlandı | Video 23.04.2023 | 12:27 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıl dönümü Iğdır'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıl dönümü çerçevesinde Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kutlama programı düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Iğdır Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra program Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam etti. Kutlama programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, "23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti devletinin doğduğu şanlı bir gündür. 23 Nisan aynı zamanda evrensel tek çocuk bayramı olarak kutlanması Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza verdiği değerin en önemli göstergesidir. Çocuklarımıza verilen bu değer ne kadar önemli ise millet iradesinin korunması ve bu iradenin devam edilmesinin sağlanması da o kadar önemlidir" dedi.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterisi yapmasının ardından son buldu.