Video Yaşam Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı

Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı

12.11.2021 | 09:42

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OTOMATİK OYNAT

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Iğdır’da çıkan kavgada 1 kişi sırtından yaralandı.

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Olay, Iğdır Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ç. yolda kız arkadaşı ile yürürken karşıdan gelen gruptaki kişilerin kız arkadaşına laf attığını iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüdü. O esnada bir kişi çıkarttığı bıçakla Serkan Ç'ye saldırdı. Çıkan kavgada Serkan Ç. sırtından bıçaklandı. O esnada orada bulunan bir polis Serkan Ç.'ye yardım ederek 112 Acil sağlık ekiplerine ve diğer ekip arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ambulans içinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı hastaneye kaldırdı. Serkan Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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