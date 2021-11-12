Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı 12.11.2021 | 09:42
01:19
Sivas'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video 12.11.2021 | 09:32
00:31
Esenyurt'ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler | Video 12.11.2021 | 09:33
04:06
Eyüpsultan'da operasyon! 68 şişe sahte alkol ele geçirildi 12.11.2021 | 09:13
00:25
02:04
Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte göl buz tuttu 12.11.2021 | 09:15
02:24
02:02
İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 12.11.2021 | 09:07
02:31
Malatya'da tır otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı 12.11.2021 | 09:04
02:24
02:21
04:37
02:49
Başakşehir’de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü 12.11.2021 | 08:38
01:23
Ordu'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi | Video 12.11.2021 | 08:43
01:23
Ordu'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle böyle ezdi 12.11.2021 | 08:38
00:56
Düğün salonu önünde kavga edip, polise direndiler | Video 12.11.2021 | 08:43
03:09
05:03
00:31
Otomobilin trafikte tehlikeli yolculuğu | Video 11.11.2021 | 19:19
01:48
Sri Lanka ve Hindistan’daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti | Video 11.11.2021 | 19:13
Iğdır’da çıkan kavgada 1 kişi sırtından yaralandı.
Olay, Iğdır Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ç. yolda kız arkadaşı ile yürürken karşıdan gelen gruptaki kişilerin kız arkadaşına laf attığını iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüdü. O esnada bir kişi çıkarttığı bıçakla Serkan Ç'ye saldırdı. Çıkan kavgada Serkan Ç. sırtından bıçaklandı. O esnada orada bulunan bir polis Serkan Ç.'ye yardım ederek 112 Acil sağlık ekiplerine ve diğer ekip arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ambulans içinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı hastaneye kaldırdı. Serkan Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.