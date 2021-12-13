Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Iğdır'da buzlanma kazaya neden oldu | Video 13.12.2021 | 10:40
05:37
02:58
03:50
02:01
03:17
Sarıyer sahilinde vatandaşlar balık yerine çöp tuttu | Video 13.12.2021 | 09:56
02:46
01:18
Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 13.12.2021 | 09:32
02:12
SON DAKİKA: Edirne'de yağmur felaketi: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp 13.12.2021 | 08:58
02:23
İstanbul’da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60’ı gördü 13.12.2021 | 08:58
03:31
06:02
01:28
Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 12.12.2021 | 16:49
06:00
05:04
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video 12.12.2021 | 16:26
02:47
Esenler’de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 12.12.2021 | 16:19
02:58
Maltepe'de park halindeki araçların farklarını böyle çaldılar | Video 12.12.2021 | 16:18
00:43
Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 12.12.2021 | 16:20
00:32
Tekme tokat kavga ettiler, birbirlerinden şikayetçi olmadılar | Video 12.12.2021 | 16:20
00:21
Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video 12.12.2021 | 16:19
Iğdır’da buzlanma kazaya neden oldu, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen transit kamyonet, birden ana yola çıktı. Bu esnada karşıdan gelen araç, kamyonete çarpmamak için frene basınca yolun buz olmasından dolayı yoldan çıkarak kamyonete arkadan çarptı. Çarpma etkisi ile otomobil, olduğu yerde döndü. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.