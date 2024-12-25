Video Yaşam Iğdır’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı | Video
Iğdır’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı | Video

Iğdır’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı | Video

25.12.2024 | 11:10

Iğdır'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınırken borçlulara ait ajanda da ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 6 aylık titiz çalışmalar sonucunda, çok sayıda vatandaşı mağdur eden "tefecilik" operasyonu gerçekleştirildi. Yüksek faiz veya farklı adlarla kazanç elde etmek amacıyla ekonomik sıkıntıdaki vatandaşlara borç para vererek maddi zararlar veren ve haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli şahıs, Iğdır'da 12 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Bunlar arasında 9 cep telefonu, 2 tabanca, 239 fişek, 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, 1 bıçak, 1 muşta, 1 teleskopik jop, çok sayıda çek ve senet ile alacakların yazılı olduğu 4 adet ajanda yer aldı. Emniyet güçleri operasyon sonrası başlatılan tahkikat işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü daha fazla tespit ve araştırmalara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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