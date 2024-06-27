Video Yaşam Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı | Video
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı | Video

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı | Video

27.06.2024 | 11:15

Iğdır’da “Uyuşturucu Madde Ticaretine” yönelik gerçekleştiren operasyonda 2 kişi yakalandı.

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Iğdır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda önemli bir başarı elde edildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, il merkezinde bulunan 3 adreste arama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 7 bin 500 gram esrar maddesi, 345 kök kenevir bitkisi ve 1 adet suçta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, soruşturma derinleştirildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve bu tür suçların önlenmesine yönelik kararlı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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