Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

Iğdır'da yapılan operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticaretinden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalara devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Iğdır Merkez Suveren Köyü bölgesinde yapılan operasyonda; 95,91 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 61.65 gram kubar esrar türü uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.