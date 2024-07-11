Iğdır’ın yüksek kesimlerinde sağanak yağış ve dolu sele neden oldu | Video
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu, tarım arazilerinde hasar oluştu.
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