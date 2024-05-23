Iğdırlı şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı | Video
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı.
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