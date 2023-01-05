Video Yaşam İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis'in sınıfında hüzün | Video
İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis'in sınıfında hüzün | Video

İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis'in sınıfında hüzün | Video

05.01.2023 | 12:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü | Video 00:29
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video 05.01.2023 | 13:21
Kadıköy’de gasp şüphelilerine esnaf müdahalesi | Video 05:57
Kadıköy'de gasp şüphelilerine esnaf müdahalesi | Video 05.01.2023 | 12:27
İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis’in sınıfında hüzün | Video 01:37
İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis'in sınıfında hüzün | Video 05.01.2023 | 12:27
Şanlıurfa’da dev change araç operasyonu: 19 gözaltı | Video 05:56
Şanlıurfa’da dev "change" araç operasyonu: 19 gözaltı | Video 05.01.2023 | 12:03
Müge Anlı’da gündem olan Sinan Sardoğan’ın akrabası: Bana da küfürlü mesajlar attı | Video 04:21
Müge Anlı'da gündem olan Sinan Sardoğan'ın akrabası: "Bana da küfürlü mesajlar attı" | Video 05.01.2023 | 11:38
Bozuk ve hurda malzemelere dokunmayıp 250 bin liralık ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 08:27
Bozuk ve hurda malzemelere dokunmayıp 250 bin liralık ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 05.01.2023 | 11:56
Sarıyer’de trafikte yol verme kavgası kamerada! Aracın içinden tekme attı | Video 00:57
Sarıyer’de trafikte yol verme kavgası kamerada! Aracın içinden tekme attı | Video 05.01.2023 | 11:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 05:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 05.01.2023 | 11:45
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı | Video 01:19
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı | Video 05.01.2023 | 10:30
Adana’da DEAŞ’a yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video 00:55
Adana’da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video 05.01.2023 | 09:58
Başakşehir’de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video 05:12
Başakşehir'de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video 05.01.2023 | 11:01
Tıraş olmaya geldi, kalfayı eve gönderip hırsızlık yaptı | Video 03:16
Tıraş olmaya geldi, kalfayı eve gönderip hırsızlık yaptı | Video 05.01.2023 | 11:01
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü, suçu kardeşinin üzerine attı | Video 00:48
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü, suçu kardeşinin üzerine attı | Video 05.01.2023 | 11:01
Ümraniye’de bir kişinin öldüğü bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 03:54
Ümraniye’de bir kişinin öldüğü bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 05.01.2023 | 10:22
Sapık Sinan, Müge Anlı’yı sinirlendirdi! Birilerinin elinde uygunsuz videoların mı var? 08:21
Sapık Sinan, Müge Anlı'yı sinirlendirdi! "Birilerinin elinde uygunsuz videoların mı var?" 05.01.2023 | 09:34
Gaziantep’te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı | Video 00:24
Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı | Video 05.01.2023 | 09:10
Pendik’te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı | Video 02:43
Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı | Video 05.01.2023 | 09:03
Osmanlı ve Roma dönemlerine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi: Aralarındaki o mühür dikkat çekti | Video 01:29
Osmanlı ve Roma dönemlerine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi: Aralarındaki o mühür dikkat çekti | Video 05.01.2023 | 08:52
Antalya’da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:55
Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 04.01.2023 | 23:27
Pakistan’da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 00:16
Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 04.01.2023 | 21:56

Amasya'da, boğaz ağrısıyla götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan iğnenin ardından fenalaşıp hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melis Kıymet, sınıfında anıldı. Arkadaşları, sırasını çiçeklerle süslediği Melis için gözyaşı döktü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet, 30 Ocak 2022'de boğaz ağrısı şikayetiyle, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü. Buradaki doktor tarafından Melis Kıymet'e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı. Daha sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı. Melis'in cenazesi, otopsisi sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SIRASI ÇİÇEKLERLE DONATILDI
Ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatılam Melis Kıymet için okulu Serdar Zeren İlkokulu 2/C sınıfında anma programı düzenlendi. Programda sınıf öğretmeni Aysun Bütüner, rehber öğretmen eşliğinde çocukları Melis'in vefatı ile ilgili bilgilendirdi. Arkadaşları, sırasını çiçeklerle süslediği Melis için gözyaşı döktü.

"ONU CENNETE GÖNDERDİK"
Duygusal anların yaşandığı sınıfta öğrencilere seslenen öğretmen Bütüner, "Çocuklar biliyorsunuz bundan sonra Melis arkadaşınız aramızda olamayacak; onu kaybettik. Melis arkadaşımızı, çok güzel bir yere cennete gönderdik. Onu hep böyle güzel okuması ve gülen gözleriyle hatırlayacağız. Ona dua edin" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA