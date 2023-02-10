İHA’lar hasar tespit ve koordinasyon destek görevlerini aralıksız sürdürüyor | Video 10.02.2023 | 12:28 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İnsansız Hava Araçlarının (İHA), deprem bölgelerinde hasar tespit ve koordinasyon destek görevlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kara Kuvvetlerine ait İHA'larla hasar tespiti yapıldığını belirten MSB, yaptığı paylaşımda "Depremin hemen ardından kısa süre içinde havalanarak bölgeye hareket eden Kara Kuvvetlerimize ait İHA'lar bölgede aralıksız olarak hasar tespit ve koordinasyon destek görevlerine devam ediyor" ifadelerine yer verdi.