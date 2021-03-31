İhaleye fesat karıştırıp vurgun yapan 27 şüpheli gözaltına alındı | Video

İstanbul’da “Rüşvet” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarına karışan 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında altı icra müdür yardımcısının, 1’i emekli, 1’i aktif olmak üzere iki icra müdürünün de olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet'nin "İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" soruşturması kapsamında 29 kişilik bir suç şebekesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında icra müdürü, icra müdür yardımcılarının da olduğu 17 kamu görevlisinin bulunduğu toplamda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında altı icra müdür yardımcısının, 1'i emekli, 1'i aktif iki icra müdürünün olduğu öğrenildi. İddialara göre; İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece İlçeleri merkezli operasyonda Küçükçekmece İcra Müdürü de gözaltına alındı. Bir şüphelinin Koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli Kırklareli ve Niğde İlleri'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 klasör icra dosyası, dört kaşe, iki tüfek ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



YAŞLILARI DA DOLANDIRDILAR



İddialara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; şüpheliler ihaleye çıkacak olan araçların muhtelif parçalarını söktü ve oldukları hallerinden farklı gösterdikleri araçların satışlarını "Hasarlı Araç" üzerinden gerçekleştirdi. İcralık malların dosyalarında ihaleye çıkarılması için gerekli olan iş ve işlemlerin süresinin kısaltıldığı, satış günlerinin değiştirildiği, bütün bu işlemler karşılığında rüşvet alındığı da saptandı. Ayrıca yaşlılara cep telefonu satan şüphelilerin; satılan cep telefonları üzerinden icra dosyaları açtıkları ve bu yöntemle yaşlıları dolandırdıkları tespit edildi.