İHH’dan vekâletle kurban kesimi hakkında video: 5 Soruda Kurban

Bu yılki faaliyet sloganını “Kurban Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban vekaleti konusunda sıklıkla merak edilen 5 konu hakkında cevaplar içeren bir video yayınladı. Vakfın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan “5 Soruda Kurban?” başlıklı videoda, vekaletle kurban kesimine dair aydınlatıcı bilgiler sunuluyor.