Ihlamur Terası beyaz gelinliği ile hayran bıraktı | Video 13.01.2024 | 16:04 Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz gelinliği giyen Ihlamur Terası kartpostallık görüntüleri ile görenleri kendisine hayran bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilerek koruma altında olan Yenice ormanları dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yenice Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu Ihlamur Terasının da beyaz gelinliğini giymesiyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Orman manzaralı seyir terasında oluşan kar güzelliği ile vatandaşlar doyasıya fotoğraf çektirdi.