Video Yaşam İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer'e tepki! "Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor?" | Video
İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer'e tepki!

İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer'e tepki! "Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor?" | Video

24.09.2022 | 16:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer’e tepki! Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor? | Video 02:52
İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer'e tepki! "Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor?" | Video 24.09.2022 | 16:27
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:41
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.09.2022 | 15:45
’Burası ters yön’ deyip ambulans şoförüne yön vermedi! O anlar kamerada | Video 05:40
'Burası ters yön' deyip ambulans şoförüne yön vermedi! O anlar kamerada | Video 24.09.2022 | 15:22
Mersin’de hoparlörden hava saldırısı ikazı yapıldı! O anlar tedirginliğe neden oldu | Video 01:00
Mersin'de hoparlörden hava saldırısı ikazı yapıldı! O anlar tedirginliğe neden oldu | Video 24.09.2022 | 15:23
TEM’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:10
TEM’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.09.2022 | 14:31
Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı | Video 01:00
Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı | Video 24.09.2022 | 12:54
Son Dakika: Arnavutköy’de fabrikada yangın; İşçiler çatıda mahsur kaldı! | Video 03:53
Son Dakika: Arnavutköy'de fabrikada yangın; İşçiler çatıda mahsur kaldı! | Video 24.09.2022 | 14:22
Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:40
Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 24.09.2022 | 14:22
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video 00:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video 24.09.2022 | 11:55
Beyoğlu’nda silahlı çatışma! Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı | Video 01:04
Beyoğlu’nda silahlı çatışma! Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı | Video 24.09.2022 | 11:03
Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video 01:55
Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video 24.09.2022 | 10:45
Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video 00:20
Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video 24.09.2022 | 10:45
Yıldırımın düştüğü ağaçlık alan alev alev yandı: ’Çat pat’ diye sesler geldi | Video 01:04
Yıldırımın düştüğü ağaçlık alan alev alev yandı: 'Çat pat' diye sesler geldi | Video 24.09.2022 | 10:35
İstanbul’da “Kumar” baskını… Özel olarak tasarlanmış adreste yakalandılar | Video 01:29
İstanbul’da “Kumar” baskını… Özel olarak tasarlanmış adreste yakalandılar | Video 24.09.2022 | 10:36
Diyarbakır merkezli 6 ilde “Veri Avı Operasyonu” | Video 00:15
Diyarbakır merkezli 6 ilde “Veri Avı Operasyonu” | Video 24.09.2022 | 10:36
Eren Abluka’da 62 ayrı noktaya operasyon: yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:44
Eren Abluka’da 62 ayrı noktaya operasyon: yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 24.09.2022 | 10:17
Bursa’da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 kişi daha tutuklandı | Video 03:54
Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 kişi daha tutuklandı | Video 24.09.2022 | 10:14
İstanbul’da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video 01:02
İstanbul'da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video 24.09.2022 | 10:14
Virajı alamayan tır kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi... Yaşanan korku dolu anlar kamerada | Video 02:23
Virajı alamayan tır kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi... Yaşanan korku dolu anlar kamerada | Video 24.09.2022 | 09:57
Kadın yolcu minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı! O anlar kamerada | Video 01:19
Kadın yolcu minibüs şoförüne sinirlendi, terlikle saldırdı! O anlar kamerada | Video 24.09.2022 | 09:55

İzmir'de çalıştığı istasyonda tuvalet olmadığı için yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı araç altında kalarak hayatını kaybetmişti. Aile, cenazeye katılan CHP’li Başkan Tunç Soyer’e “Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor” diyerek tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA