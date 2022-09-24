İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer'e tepki! "Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor?" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:52
00:41
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.09.2022 | 15:45
05:40
01:00
01:10
TEM’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.09.2022 | 14:31
01:00
Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı | Video 24.09.2022 | 12:54
03:53
01:40
Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 24.09.2022 | 14:22
00:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video 24.09.2022 | 11:55
01:04
01:55
Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video 24.09.2022 | 10:45
00:20
Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video 24.09.2022 | 10:45
01:04
01:29
00:15
Diyarbakır merkezli 6 ilde “Veri Avı Operasyonu” | Video 24.09.2022 | 10:36
00:44
03:54
01:02
İstanbul'da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video 24.09.2022 | 10:14
02:23
İzmir'de çalıştığı istasyonda tuvalet olmadığı için yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı araç altında kalarak hayatını kaybetmişti. Aile, cenazeye katılan CHP’li Başkan Tunç Soyer’e “Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor” diyerek tepki gösterdi.