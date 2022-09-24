İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer'e tepki! "Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor?" | Video

İzmir'de çalıştığı istasyonda tuvalet olmadığı için yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı araç altında kalarak hayatını kaybetmişti. Aile, cenazeye katılan CHP’li Başkan Tunç Soyer’e “Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor” diyerek tepki gösterdi.