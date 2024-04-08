İkamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen şahıslar da ambulansta tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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