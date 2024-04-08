Video Yaşam İkamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video
İkamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video

İkamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video

08.04.2024 | 12:06

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. Katındaki evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen şahıslar da ambulansta tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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