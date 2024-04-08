İkamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 08.04.2024 | 12:06 Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. Katındaki evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen şahıslar da ambulansta tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.