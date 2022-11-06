İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira | Video

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1.5 milyon lira olan iki ton 322 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde iş yeri ve depo olarak kullanılan iki adrese baskın düzenledi. 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreslerde piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton 322 kilogram kaçak nargile tütünü, 100 adet kaçak elektronik sigara ve 530 adet kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi.