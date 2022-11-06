Video Yaşam İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira | Video
İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira | Video

İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira | Video

06.11.2022 | 11:19

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İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1.5  milyon lira olan iki ton 322 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde iş yeri ve depo olarak kullanılan iki adrese baskın düzenledi. 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreslerde piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton 322 kilogram kaçak nargile tütünü, 100 adet kaçak elektronik sigara ve 530 adet kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi.

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