İki aracın arasından geçmeye çalışan motosikletli sıkışarak düştü: O anlar kamerada | Video
Arnavutköy’de seyir halinde olan motosikletli kurye, park halindeki bir otomobil ile seyir halinde olan başka bir otomobilin arasından geçmeye çalışırken sıkıştı. Sıkışan motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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