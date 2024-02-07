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İki aracın arasından geçmeye çalışan motosikletli sıkışarak düştü | Video

İki aracın arasından geçmeye çalışan motosikletli sıkışarak düştü | Video

07.02.2024 | 09:53

Arnavutköy’de seyir halinde olan motosikletli kurye, park halindeki bir otomobil ile seyir halinde olan başka bir otomobilin arasından geçmeye çalışırken sıkıştı. Sıkışan motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi Düldül Sokak'ta gerçekleşti. 3 motosikletli kurye sokak üzerinde seyir halindeyken bir kurye, park halindeki otomobil ile seyir halindeki başka bir otomobilin arasındaki boşluktan geçmeye çalıştı. Geçmeye çalışan motosiklet 2 araç arasında sıkıştı. Motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi savrularak yere düşerken, 1'i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kurye daha sonra hastaneye kaldırıldı. İlginç kaza güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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